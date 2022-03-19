وزير التربية والتعليم: قريبا الإعلان عن تفاصيل تعيين المرحلة الأولى من الـ30 ألف معلم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم التجهيز للموجة الأولى لتنفيذ قرار تعيين 30 ألف معلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبًا لاستعراض تفاصيل التقديم على هذه الوظائف.

وأوضح أنه يتم العمل على سد العجز في المعلمين، وبالتالي يتم طلب تخصصات معينة في مناطق معينة، مشيرًا إلى أنه ستتم تغطية العجز للسنوات الأولى في بداية الأمر نظرًا لأهميتها.

وأفاد بأن المعينين الجدد سيباشرون أعمالهم بدءًا من العام الدراسي المقبل، موضحًا أنه سيتم تنظيم المسابقة ومن ثم تدريب المعينين وتدريبهم قبل استلام العمل.

سبق ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.