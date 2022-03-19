قائد ليفربول: مواجهة بنفيكا؟ لا توجد مباراة سهلة ونريد الفوز بكل الألقاب

قال جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إن مواجهة بنفيكا البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لن تكون سهلة. ‏

وأشار هندرسون خلال تصريحات صحفية قبيل مواجهة ليفربول في كأس إنجلترا المقرر لها غدا: "نحن سعداء بوجودنا بربع النهائي بدوري الأبطال، ستكون مواجهة صعبة أين كان الفريق، سنركز على ما نفعله دائما، وبنفيكا فريق صعب آخر وفازوا على أياكس بالدور السابق وقاتلوا لآخر لحظة بالمجموعات".

وأضاف: "أعتقد أنه لدينا أفضلية بلعب مباراة الإياب على أرضنا ضد بنفيكا وأعلم أن أفضلية الهدف خارج الأرض تم إلغائها لكن هذا لايعني فرقًا كبيرًا، العودة ولعب الإياب على آنفيلد يساعدنا بالطبع". ‏

وواصل: "ستكون مواجهة صعبة ضد بنفيكا لكن في دوري الأبطال والأدوار الاقصائية ليس هناك مواجهات سهلة".

وأتم: "بالطبع نريد تحقيق كل الألقاب وكأس انجلترا بطولة كبيرة للمشاركة بها ونريد الفوز بها وللأسف لم نحققها منذ وقت طويل لكن لدينا الآن فرصة لفعل ذلك وعلينا فعل كل شيء لتحقيق هذه البطولة".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع بنفيكا في لقاء الذهاب على ملعب الفريق البرتغالي يوم 6 أبريل المقبل ثم بعدها بأسبوع ستقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد.