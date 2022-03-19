السعودية وبريطانيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

قعت الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي تهدف لتوفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات السلمية للفضاء.

ووقع المذكرة عن الجانب السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وعن الجانب البريطاني، وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية عضو البرلمان البريطاني الدكتور كواسي كوارتنج، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم السبت.

وتهدف المذكرة، وفقا لـ"واس"، إلى تطوير التعاون الثنائي بين الجهتين في بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء والعمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج الرحلات المأهولة بالإضافة إلى تطوير التعاون بمراقبة الأرض وبيانات تطبيقات الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار مساعي الهيئة السعودية للفضاء الرامية إلى توطين التقنيات والصناعات واستدامة المنظومات الفضائية النوعية في المملكة وفقاً لما تضمنته رؤية المملكة 2030 من مستهدفات وسعي المملكة إلى تطوير قطاع الفضاء وتقنياته.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور قطاع الفضاء الاقتصادي والتقني ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.