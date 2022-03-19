نصرالله ينفي بشكل قاطع مشاركة مقاتلين من حزب الله إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا

فى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، بشكل قاطع ما أثير في بعض وسائل الإعلام العربية عن مشاركة مقاتلين وخبراء عسكريين من الحزب إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا،

وقال نصرالله "اليوم بعض الفضائيات العربية خارج لبنان نقلت أخباراً نسبتها إلى هيئة الأركان ‏في الجيش الأوكراني، وادّعت أن ‏مقاتلين من حزب الله وخبراء عسكريين من حزب الله باتوا موجودين في أوكرانيا ويشاركون ‏بالقتال إلى جانب القوات الروسية وبإعتبار أن لديهم خبرة في حرب المدن"، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله.

وأضاف " أنا اليوم أنفي ‏بشكل قاطع، أي شيء من هذا ‏القبيل، هذه أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة، لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا ‏خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب، وساحات المعارك".

وطالب نصرالله الدولة اللبنانية والحكومة ‏اللبنانية بأن تشكل هيئة طوارىء، لأن تداعيات الحرب في أوكرانيا " وصلت إلى لبنان وإلى ‏المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بالحاجيات ( الاحتياجات) الأساسية في البلد، وإنعكاسها على موضوع ‏المشتقات النفطية وموضوع القمح والخبز وموضوع الزيت وموضوع مواد غذائية أخرى". ‏

وكانت روسيا قد أعلنت عن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وتحدثت وسائل إعلام عن جذب متطوعين من دول الشرق الأوسط وأنحاء العالم للمشاركة في الحرب.