جامعة الأقصر تنظيم برنامج القطاع الطبي أون لاين

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر برنامج القطاع الطبي (Student Assessment)on line، وذلك للمرة الثانية بالمركز.

وحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب العاملين في القطاع الطبي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعض المهارات الحديثة في عملية التقييم في ظل تغير وسائل التعليم والتعلم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة أهمية البرامج المتخصصة في النهوض بالعملية التعليمية، وخاصة كلية الطب التي تعمل على استخدام أحدث الأدوات والتقنيات في عملية التقييم، فكلية الطب من الكليات الواعدة التي بدأت قوية وكبيرة بكل ما فيها.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم العمل مع إدارة الجامعة لتكون كلية الطب في الأقصر في مصاف الكليات الكبرى خلال سنوات قليلة.