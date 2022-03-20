وزارة الاستثمار السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة أمازون

وقّعت وزارة الاستثمار السعودية في الرياض مذكرة تفاهم مع شركة أمازون، لدعم الفرص الواعدة للاستثمار ونمو التجارة الإلكترونية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في تصريح له اليوم السبت: "أن توقيع مذكرة التفاهم مع أمازون تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والإسهام ضمن مساعي المملكة لتطوير البنى التحتية للتجارة الإلكترونية، والزخم المتسارع للانتقال نحو الثورة الصناعية الرابعة".

وأعرب الفالح عن تطلعه إلى "استمرار إقامة شراكة مع الكيانات الرائدة في مجالها التي ستزود السوق المحلي بمعرفة ووفرة في الموارد تماشياً مع رؤية المملكة 2030"، مشيراً إلى" أن الشراكة مع أمازون ستفتح فرص النمو وتعالج التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع التي ستؤدي إلى خلق فرص عمل في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا والمعرفة في هذا القطاع، والمملكة حريصة على استقطاب الشركات العالمية للاستفادة من المهارات والخبرات وأفضل الممارسات العالمية."

وأشار نائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا رونالدو مشحور، إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تقريب الكثير من المنتجات للعملاء مستفيدين بما نملك من تقنيات وذكاء اصطناعي، بالإضافة لابتكار أدوات أفضل للبائعين المحليين لتنمية أعمالهم عبر تجاوز الكثير من التحديات، والاستفادة من فرص النمو والازدهار الكبيرة التي تملكها المملكة.

يذكر أن وزارة الاستثمار تسعى في ظل ازدياد الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين من الوصول إليها عبر تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت غرفة الرياض أن السعودية أصبحت أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم عام 2019 بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن حجم التعاملات في القطاع وصل لنحو 7ر5 مليارات دولار، في العام الماضي.

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