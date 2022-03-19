 مطران طنطا: البعض يظن رداء القساوسة أسود اللون بسبب «الإسلام».. ولكن هذا هو السبب - بوابة الشروق
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مطران طنطا: البعض يظن رداء القساوسة أسود اللون بسبب «الإسلام».. ولكن هذا هو السبب

الأنبا بولا - مطران طنطا
الأنبا بولا - مطران طنطا

نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 5:05 ص | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 5:05 ص

قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، إن الإخوان يظهرون عكس ما يبطنون في الداخل، متابعا: «ياخدك بالحضن ومش ضامن مخبي إياه في أيده».

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد قيادات الإخوان أنشأ حسابًا خاصًا له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حتى يضعوا عليه ما أسماه بـ«السموم».

وكشف عن قيام أحد الأشخاص بسؤاله عن سر ارتداء القساوسة اللون الأسود، موجها حديثه له بأنهم يرتدون هذا اللون حتى يخرج الإسلام من مصر ؟

وتابع أنه أجاب ذلك الشخص قائلا: إن القساوسة في روسيا يرتدون اللون الأسود رغم أن الدولة كلها مسيحيين ونفس الأمر يتكرر في قبرص واليونان وبقية الدول.

وتابع أن الكنيسة القبطية قائمة على الرهبنة وهي بمثابة موت عن العالم والراهب في البداية يتم صلاة الموت عليه ثم يرتدي اللون الأسود كنوع من الزهد وأصبح ذلك سمة الكنيسة في الرهبنة.

 

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