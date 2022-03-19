ميانمار تستأنف استقبال السائحين الدوليين بدءا من 17 أبريل المقبل

قررت ميانمار، اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية الدولية اعتبارًا من 17 أبريل المقبل، وذلك عقب حظر دخول السائحين الأجانب للبلاد لمدة عامين، وذلك بعد انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا.

وذكرت اللجنة المركزية الوطنية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته وعلاجه، في بيان أورده راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، أنه سيتم استقبال جميع الرحلات الجوية الدولية بانتظام بدءا من 17 أبريل، مشيرة إلى أن القرار جاء لتحسين قطاع السياحة ومن أجل توفير رحلات سلسة للزوار الذين يأتون لزيارة ميانمار.

ووفقا لوزارة الصحة في ميانمار، سيتعين على الزائرين الذين تلقوا تطعيم كورونا بشكل كامل، الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوع والقيام باختبارين "بي سي آر" للكشف عن الفيروس.

وكانت ميانمار قد أغلقت حدودها أمام الزائرين في مارس عام 2020 مع بداية جائحة فيروس كورونا في محاولة لمنع ارتفاع حالات العدوى.