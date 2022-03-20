وزير التموين: استمرار النزاع الروسي الأوكراني يعني زيادة أسعار بعض السلع

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استمرار النزاع الروسي الأوكراني، يعني زيادة أسعار الزيت والقمح والذرة وبالتالي الخبز، مطالبا المواطنين بالبحث عن الأماكن ذات الأسعار الأفضل لشراء احتياجاتهم منها، ما يخلق نوع من المنافسة بين التجار.

وأضاف المصيلحي، عبر برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن أسعار السكر بين 10 و11 جنيها، فلماذا يذهب بعض المواطنين لشراء أنواع أغلى يصل سعرها إلى 14 و15 جنيها؟، وكذلك الأمر في سلع الأرز والزيت، موضحا أن بعض الشركات تنفق مخصصات مالية على الإعلانات أو أي شيء آخر، فلماذا يختار المواطن اقتناء تلك المنتجات ذات السعر الأعلى ويتحمل تكلفة المصروفات الزائدة.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي يحد من ارتفاعات الأسعار، حيث تستخدم الوزارة هذا الاحتياطي في تقليل الزيادة السعرية بحسب كل سلعة وحجم مخزونها الاستراتيجي ومعدلات زيادة الأسعار عالميا.