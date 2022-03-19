ضبط 46 قضية مخدرات بمحيط المدارس والجامعات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 46 قضية مخدرات ضبط خلالها 60 متهما خلال حملة 3 أيام بمحيط المدارس والجامعات.

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام)، والإدارة العامة لتدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة، حملة أمنية مُكبرة على مدار ثلاثة أيام؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة، استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 46 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 60 متهماً، وبحوزتهم (18 كيلو حشيش، 8 كيلو بانجو، 3 كيلو هيروين، كيلو أستروكس، كيلو لمخدر الشابو، 1758 قرص مخدر ومؤثر).

كما تم ضبط (مبالغ مالية، 60 هاتف محمول، 7 سيارات، 7 دراجات نارية، 13 قطعة سلاح أبيض، 4 ميزان) بحوزة المتهمين المضبوطين وتنفيذ 22 حكما قضائيا متنوعا.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.

وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.