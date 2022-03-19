الآثار تنظم معرضا للصور الفوتوغرافية في بيت السناري

تشارك عدد من المتاحف بمجموعة من المعارض الأثرية والفنية، كما تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، معرضا للصور الفوتوغرافية في بيت السناري.

وقال الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن متحف الأقصر للفن المصري القديم ينظّم معرضا أثريا مؤقتا بعنوان "نفرت" ، لمدة ثلاثة أشهر، ليعرض حوالي ١٠٠ قطعة أثرية، تعبر عن الحلى وأدوات الزينة من مختلف العصور، ومن بين هذه القطع لوحة مصنوعة من الحجر الرملي مقسومة إلى نصفين يظهر في النصف العلوي تقدمة البخور أمام اوزوريس والنصف الثاني تظهر سيدة أمام الملكه أحمس وخلفها حتحور، وقطعة من أحجار التلاتات عليها نقش غائر لسيدتين ربما ترقصان وعليها بقايا لون أحمر، وأيضا غطاء إناء كانوبي للملكة توي زوجة سيتي الأول، ومجموعة من العقود والأساور والأقراط والخواتم المختلفة الأحجام والأشكال من العقيق والعاج والعظم والفيانس، وإناء مزدوج للعطور من الفخار، ومجموعة من الامشاط الخشبية، والمكاحل، وصندل من الخوص وفرش صندل من الكتان الملون.

وأضاف رئيس قطاع المتاحف، أن متحف المركبات الملكية ببولاق، ينظم احتفالية على مدار يومين، بالتعاون مع منطقة القاهرة التاريخية بالمجلس الأعلى للآثار، تتضمن افتتاح معرضا للفنون التشكيلية تحت عنوان "الحب أنثى" ويضم ٤٠ لوحة فنية تعبر عن المرأة والأم، من أعمال مجموعة من الأطفال.

ويلي افتتاح المعرض حفل موسيقي وعروض بالية وفنون شعبية، وكذلك معرضا للأعمال اليدوية من نتاج الورش الفنية التي نظمها القسم التعليمي بالمتحف خلال الفترة الماضية لعدد من السيدات.

ومن جهتها، قالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إنه تحت عنوان (نساء في عالم الآثار)، ينظّم المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، معرضا فنيا في بيت السناري، لإلقاء الضوء على النساء العاملات في مجال الآثار ودورهن من خلال مجموعة من الصور الفوتوغرافية ترصد المشاركات في أعمالهن اليومية، وذلك من أجل تعزيز مكانة المرأة وإبراز جهودها في الحقل الأثري بكل فروعه.

وأضافت د. نجوى بكر المنسق العام للمعرض، أن هذا المعرض يقام للعام الرابع على التوالي، حيث بدأت الإدارة منذ عام ٢٠١٨ في إقامة هذا المعرض كل عام احتفالا بيوم المرأة ليقدم موضوعات متنوعة تخص المرأة وقضاياها، ويشارك بالمعرض حوالي ٥٠ سيدة من محافظات مصر المختلفة المتخصصات في المتاحف والحفائر وكذلك الترميم كنوع من التعريف بجهودهن وتكريمهن.