مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

كشف مصدر أمنى حقيقة الفيديو الذى تداولته بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لشخص يزعم فيه تعنت وزارة النقل ضده وقيامها بإزالة منزله لصالح أحد المشروعات.

وتبين من الفحص أن الفيديو قديم منذ نهاية عام 2021، وقامت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى بإعادة بثه، بينما الحقيقة أن الإزالة الواردة بمقطع الفيديو لم تتم.

‎وأوضح المصدر أنه يخص أحد المنازل بمنطقة كانت معدة كخط سير لمحور ترعة الزمر، وتم تغيير خط سير المحور والتراجع عن تلك الإزالات بعيدًا عن تلك المنطقة، وقال المصدر إنه تم تحديد الشخص وراء تداول هذا الفيديو، وأكد المصدر الأمنى أنه جارٍ ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.