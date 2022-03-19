شرطة الاحتلال: إصابة فلسطيني برصاص الأمن في القدس القديمة بعد تنفيذه عملية طعن

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن قواتها أطلقت النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما، بعد أن طعن شخصا بسكين في القدس القديمة.
ويأتي الحادث بعد يومين من أعياد اليهود، وسط تدابير أمنية مشددة في القدس، بحسب موقع "روسيا اليوم الإخباري".