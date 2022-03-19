انتقد أحمد الرويضي، مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون القدس، اليوم السبت، توقيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحافظ القدس وعضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عدنان غيث.

وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن حل الدولتين ووقف الاستيطان وتهويد القدس، يأتي الاحتلال بهذا الاعتقال ويعطي رسالة واضحة بأنه يريد أن يستثني القدس ويفرض سيادته فيها وبالتالي يخرجها من اي مفاوضات سياسية قادمة.

وقال الرويضي " رسالتنا للمجتمع الدولي والادارة الامريكية والامم المتحدة، بأن تتحمل مسؤولياتها للضغط على الاحتلال للافراج العاجل عن المحافظ غيث".

وكانت سلطات الاحتلال احتجزت المحافظ غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي صباح اليوم لعدة ساعات ومنعتهما من السفر عبر معبر "الكرامة" وسلمته طلبًا لمراجعة مخابراتها.

وقال الرفاعي "أثناء تواجدي برفقة المحافظ عدنان غيث على معبر الكرامة، قامت مخابرات الاحتلال باحتجازنا لأربع ساعات على المعبر، حيث كنا متوجهين الى الممكلة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال في المسكوبية".