 بأسعار مخفضة.. منافذ متنقلة لبيع الخضراوات والمنتجات الزراعية في مدينة طابا - بوابة الشروق
السبت 19 مارس 2022 5:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

بأسعار مخفضة.. منافذ متنقلة لبيع الخضراوات والمنتجات الزراعية في مدينة طابا

رضا الحصري:
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 5:22 م | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 5:22 م

أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، منفذان متنقلان بمدينة طابا لبيع المنتجات الزراعية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ33 لاسترداد طابا بالتحكيم الدولي والمباحثات.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى توفير منافذ متنقلة لبيع كافة المنتجات الزراعية من خضروات، بيض، عسل نحل، مخلالات، وغيرها بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق"، اليوم السبت، أنه جرى توفير المنتجات الغذائية من المزارع التابعة لمديرية الزراعة، والجاري التوسع بها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجعات الزراعية بمدن المحافظة.

وأشار إلى أن المنافذ المتنقلة ستجوب كافة مدن المحافظة خلال شهر رمضان، لمحاربة جشع واستغلال التجار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك