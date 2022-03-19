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أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، منفذان متنقلان بمدينة طابا لبيع المنتجات الزراعية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ33 لاسترداد طابا بالتحكيم الدولي والمباحثات.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى توفير منافذ متنقلة لبيع كافة المنتجات الزراعية من خضروات، بيض، عسل نحل، مخلالات، وغيرها بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق"، اليوم السبت، أنه جرى توفير المنتجات الغذائية من المزارع التابعة لمديرية الزراعة، والجاري التوسع بها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجعات الزراعية بمدن المحافظة.

وأشار إلى أن المنافذ المتنقلة ستجوب كافة مدن المحافظة خلال شهر رمضان، لمحاربة جشع واستغلال التجار.