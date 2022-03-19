كشف غموض العثور على جثة مجهولة بمقلب قمامة بطنطا

تمكنت مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، من كشف غموض وتحديد هوية صاحب الجثة المجهولة التي تم العثور عليها بالقرب من مقلب قمامة بقرية خرسيت بدائرة مركز طنطا.



وتبين من المعاينة، أن الجثة لنباش قمامة في العقد السادس من العمر عثر علية بجوار صندوق قمامة تابع لحي أول طنطا، و يرتدي كامل ملابسه، وعدم وجود إصابات ظاهرية بها، وجاء تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب ولاتوجد شبهة جنائية في الواقعة.



وتعود أجداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطار من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ بالعثور على جثة بجوار أحد صناديق القمامة بقرية خرسيت بدائرة المركز.



وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.