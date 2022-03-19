 الدفاع الروسية: دمرنا 4 أنظمة صواريخ أوكرانية - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: دمرنا 4 أنظمة صواريخ أوكرانية

أ ش أ
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 11:25 ص | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 11:25 ص

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الطائرات الروسية دمرت أربعة أنظمة صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم السبت، بما في ذلك ثلاثة أنظمة "أس-300" ونظام "بيوك- إم1".

وأضاف كوناشينكوف في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "الطائرات الروسية والطائرات من دون طيار استهدفت 69 منشأة عسكرية أوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، من بينها أربعة مواقع قيادة وأربعة أنظمة صواريخ، بما في ذلك ثلاثة أنظمة أس-300 ونظام بيوك- إم1، ورادار توجيه واستهداف، وثلاث قاذفات صواريخ متعددة، و12 مستودعا لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و43 موقعا لتخزين المعدات العسكرية".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية لقوات الفضاء الروسية أسقطت 12 طائرة أوكرانية من دون طيار.

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