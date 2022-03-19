إصلاحات واسعة للأرضية الحجرية في كنيسة القيامة بالقدس

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بدأت أعمال ترميم واسعة النطاق، على الأرضية الحجرية لكنيسة القبر المقدس "القيامة" في البلدة القديمة بالقدس.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية، الأب عيسى مصلح إن أعمال الترميم ربما تستغرق ثلاث سنوات لاستكمالها وتتكلف حوالي 11 مليون دولار.

وتبرعت إيطاليا والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وآخرون، بالمال لمشروع إصلاح أو استبدال البلاط الحجري المكسور.

وتشترك ثلاث طوائف مسيحية رئيسية في ملكية كنيسة القيامة وهي كنائس الروم الأرثوذوكس والروم الكاثوليك والأرمن الأرثوذوكس.

وقال الراهب الفرانسيسكاني، أوجينيو ألياتا إن الكنيسة ستبقى مفتوحة، أثناء الإصلاح، وسيتم العمل على الأقسام واحدا تلو الآخر.