أعلن رجل الأعمال الروسي، ألكسندر زوبوف، أنه بصدد إطلاق نسخة محلية من "إنستجرام" عقب حظر شركة فيسبوك Meta في روسيا بسبب سياساتها المتعلقة بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه سيطلق على البديل الروسي اسم Rossgram (روسجرام)، ومن المقرر إطلاقه في 28 مارس الجاري.

وذكرة شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية أن التطبيق سيكون متاحا لمستخدمي "أندرويد" وIOS، موضحة أنه من المتوقع أن يكون لـ Rossgram جميع وظائف "إنستجرام"، بما في ذلك منشورات الصور والفيديوات، والتواصل من خلال برنامج مراسلة داخلي، وترك التعليقات أسفل مشاركات الأشخاص الآخرين، اضافة لتوفر أدوات إضافية لتحقيق الدخل للمدونين من خلال المحتوى المدفوع وجمع الأموال وبرامج الإحالة.

يذكر أن الجهات المعنية الروسية كانت قد قررت حظر "فيسبوك" و"إنستجرام" التابعة لشركة Meta في أراضي الاتحاد الروسي بعد أن اتهم مكتب المدعي العام الروسي الشركة الأمريكية بالتطرف لسماحها بدعوات للعنف ضد الجنود الروس على منصات Meta.