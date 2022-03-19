 عمدة ميكولايف: القوات الروسية هددتني بعائلتي وأطفالي إذا لم أدع المقاتلين الأوكرانيين لإلقاء السلاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمدة ميكولايف: القوات الروسية هددتني بعائلتي وأطفالي إذا لم أدع المقاتلين الأوكرانيين لإلقاء السلاح

أحمد علاء
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 6:04 م | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 6:04 م
قال عمدة مدينة ميكولايف الأوكرانية فولوديمير تشايكا، إن القوات الروسية مارست ضغوطًا يومية عليه للتعاون معهم وإصدار بيان للاعتراف بعهد جديد للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن عمدة المدينة قوله: "الروس هددوني بعائلتي وأطفالي إذا لم أدع المقاتلين الأوكرانيين إلى إلقاء السلاح".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.

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