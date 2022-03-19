رفضت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة دعم الشركات والفنادق المشاركة فى معرض وملتقى السياحة والسفر بدبى ATM الذى سيعقد خلال شهر مايو القادم لجذب وتشجيع السياحة العربية.

وأكدت غرفة شركات السياحة أن السبب الرئيسى لرفع رسوم اشتراك معرض السياحة والسفر بدبى من ١٥٠٠ يورو إلى ٢٥٠٠ يورو بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة على مدى العامين الماضيين هو عدم موافقة هيئة تنشيط السياحة على دعم المشاركين فى المعرض وهو ما أثار غضب واستياء أصحاب شركات السياحة خاصة العاملة فى السوق العربية من قرار الهيئة.. مؤكدين ان السوق العربية هو الملاذ الآمن للسياحة المصرية وقت الازمات، كما أن السائح العربى يتميز بالإنفاق العالى وارتفاع معدل اليالى السياحية مقارنة بأسواق أخرى كثيرة، وهو ما ظهر واضحا خلال أزمة جائحة كورونا التى تسببت فى خسائر كبيرة للقطاع على مدار عامين متتاليين إلا أن السوق العربية كان حائط صد قويا للسياحة المصرية خلال هذه الأزمة.

ووجهت العديد من شركات السياحة التى تعمل فى السوق العربية خطابا إلى أسامة عمارة الأمين العام للغرفة أكدت فيه أن جموع الشركات فوجئت بقيام الغرفة برفع رسوم اشتراك معرض السفر والسياحة بدبى الذى سيعقد خلال الفترة من ٩ إلى ١٢ مايو القادم بشكل مغالى فيه فى ظل الظروف الحالية الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة وتعرضه لخسائر فادحة بسبب تداعيات جائحة كورونا والظروف الصعبة والاوضاع الحالية التى لا تسمح لاى جهة بالتربح من المشاركة فى مثل هذه المعارض.

وفى سياق متصل بدأ القطاع السياحى يولى اهتماما خاصا بملف السياحة العربية.. وكثف القطاع من جهوده لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين العرب خلال شهر رمضان والموسم الصيفى المقبل وذلك من خلال حزم ترويجية وعروض مغرية بأسعار خاصة للسائح العربى تبدأ بحزمة أجازات نهاية الأسبوع من الأربعاء للسبت وقضاء ليالى شهر رمضان المبارك فى القاهرة.

ويواصل القطاع السياحى تسويق برامج زيارة مصر لدى العديد من وكلاء السياحة بالدول العربية والآسيوية لجذب المزيد من السائحين منها لزيارة المقصد السياحى المصرى خلال الشهور المقبلة، وذلك لتعويض غياب السياح الروس والأوكران التى توقفت رحلاتهم إلى مصر بسبب الحرب الدائرة بينهما وإغلاق المجال الجوى بهما.

ومن جانبه قال الخبير السياحى محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة ان القطاع السياحى يستهدف جذب نحو مليون ونصف سائح عربى لزيارة مصر خلال العام الحالى.. لافتا إلى أن هذا الرقم ليس كبيرا فى ظل المؤشرات التى تؤكد وجود رغبة متزايدة لدى السياح العرب لقضاء أجازاتهم بمصر خلال الشهور المقبلة.. لافتا إلى ان مصر استقبلت نحو 3 ملايين سائح عربى خلال عام 2019 وقبل جائحة كورونا التى ضربت العالم فبراير ،2020 وتسببت فى تراجع حركة السياحة عالميا وإقليميا.

وأضاف أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر منذ بداية العام الجارى وحتى الآن «متوسطة» ولا تتناسب مع تطلعات العاملين بالقطاع السياحى المصرى الذين يرون أن المقصد السياحى المصرى قادر على جذب أضعاف تلك الأعداد من السوق العربية.. لافتا إلى انه من المتوقع ان يشهد شهر رمضان المقبل توافد أعداد جيدة من السياح العرب لاسيما السعوديين والليبيين الذين يفضلون قضاء شهر الصوم بمصر.

وأشار ثروت إلى ان أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر العام الماضى وفقا للإحصاءات غير الرسمية تجاوز المليون سائح وإذا ما استطعنا تحقيق زيادة 50% فى أعداد السياح العرب، فإن ذلك سيكون نقلة جيدة للغاية للقطاع السياحى المصرى.. لافتا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد ترفع من أعداد السياح العرب الزائرين لمصر فى ظل الصعوبة التى ستواجه شريحة السياح العرب التى كانت تفضل قضاء فترات الاجازات خلال السنوات الماضية بأوروبا.

وأوضح رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة أن السعودية احتلت المركز الأول فى إرسال السياح لمصر العام الماضى، مشيرا إلى أن القاهرة كانت الأكثر جذبا للسياح العرب الذين زاروا مصر تلاها كل من الغردقة وشرم الشيخ.