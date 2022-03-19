شديد قناوي: تعاهدنا على الفوز أمام القطن في الكونفدرالية

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أكد أحمد شديد قناوي، قائد المصري البورسعيدي، أن الجميع جاهز لمباراة القطن الكاميروني في الكونفدرالية.

ويلتقي المصري مع القطن الكاميروني غدا الأحد، على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال شديد قناوي في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "نتطلع لتحقيق الفوز أمام القطن والجميع جاهز تمامًا للمباراة".

وأضاف: "تعاهدنا فيما بيننا على تحقيق الفوز لاسعاد جماهير المصري العظيمة".

وأكمل قائد المصري: "نسعى لتقديم عرض قوي ونخرج بنقاط المباراة والتي ستضمن صعود الفريق لدور الثمانية قبل الخروج لمواجهة مازيمبي الكونغولي بالجولة الأخيرة".

ويحتل المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن مازيمبي صاحب المركز الثاني.