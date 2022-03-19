اتحاد الصحفيين العرب يصف أوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي بـ السوداوية



وصف اتحاد الصحفيين العرب أوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي بـ "السوداوية".

وقال رئيس اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب عبد الوهاب ازغيلات في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة مساء اليوم السبت بنواكشوط إن:" الوطن العربي لا زال يعمل بقوانين تجيز حبس الصحفيين مشكلا حالة شاذة عن التوجه السائد في العالم حيث لم يعد حبس الصحفيين معمولا به".

وأضاف ازغيلات: "أن الحريات الصحفية في العالم العربي تعيش وضعا في غاية الصعوبة بفعل عدة عوامل منها قوانين محاربة الإرهاب وجائحة كورونا واعتبارات أخرى تمس حرية الصحافة".

وتابع ازغيلات قائلا: "إن حرية الصحفيين في بعض الدول العربية لا زالت تعيش وضعا سيئا، من خلال تكميم الأفواه وهو ما تشير إليه تقارير المنظمات والهيئات الدولية التي توثق استمرار الانتهاكات التي تمارس ضد الصحافة مع الضغوط الجمة التي يعيشونها".

وأعرب مسؤول الاتحاد عن تفاؤله بمستقبل الحريات الصحفية في موريتانيا رغم إجازة قانون مثير للجدل يعرف بقانون حماية الرموز، والذي يعاقب المساس بشخص رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين عند التعرض لهم في حياتهم الخاصة دون إذنهم.

وعقدت لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب اجتماعها بنواكشوط لإطلاق تقرير حالة حرية الصحافة في الوطن العربي.