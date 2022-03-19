 البيت الأبيض: لم نتشاور مع الهند حول وقف استيراد النفط الروسي - بوابة الشروق
السبت 19 مارس 2022 12:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: لم نتشاور مع الهند حول وقف استيراد النفط الروسي

أ ش أ
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 11:51 ص

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لم تحث الهند على عدم شراء النفط الروسي تماشيا مع قرار واشنطن بوقف استيراد النفط الروسي.

وردا على سؤال حول شراء الهند النفط الروسي بسعر منخفض استفادة من الوضع الحالي وخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للتواصل مع الحكومة الهندية لحثهم على وقف استيرادهم للنفط الروسي، قالت بساكي، في تصريحات أوردها موقع البيت الأبيض: "لم نتشاور مع الهند بشأن هذا الأمر ولم تتخذ كل الدول قرار وقف الاستيراد مثلنا وحتى بعض الدول في أوروبا، ونحن علي علم بذلك ولديهم أسباب اقتصادية مختلفة".

وأشارت بساكي إلى أن الحكومة الأمريكية كانت على اتصال بالقادة الهنود على مجموعة من المستويات وليس من خلال الرئيس ولكن لم يتم مناقشة ذلك حتى الآن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك