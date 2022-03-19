مقتل شخص وجرح 13 إثر اصطدام سيارة بحافلة سياحية في الغابة السوداء بألمانيا

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توفي سائق في حادث مروري عندما اصطدمت سيارته بحافلة سياحية في الغابة السوداء جنوبي ألمانيا.

وذكرت الشرطة اليوم السبت أن السائق البالغ من العمر 50 عاما أصيب بجروح خطيرة ونقل بعد ذلك إلى عيادة بطائرة إنقاذ مروحية.

وأضافت أن الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة تسبب في إصابة 12 من ركاب الحافلة البالغ عددهم 48 بجروح خطيرة، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى.

وقع الاصطدام بحسب الشرطة على طريق ريفي بالقرب من سان ميرجن (منطقة بريسجاو-هوخشفارتس فالد) بعد أن اصطدمت السيارة بالحافلة في الحارة المقابلة عند منعطف يتجه نحو اليمين لأسباب ما تزال غير واضحة.

وأوضحت الشرطة أن السيارة اصطدمت عندئذ بالحافلة المقابلة، والتي كانت تستخدم كخدمة بديلة لخطوط السكك الحديدية في هولينتالبان المغلقة حاليا.

وقامت مجموعة كبيرة من عمال الإنقاذ بالعناية بركاب الحافلة وركاب المركبات الأخرى الذين توقفت بهم حركة المرور مدة طويلة نتيجة للحادث.

تم إغلاق الخط الحديدي والبري الواصل بين شرق وغرب هولنتال في جنوبي الغابة السوداء منذ بداية الأسبوع الجاري.

يكمن سبب الحادث في صخور ضخمة تم تفجيرها أمس الجمعة.

ولا يمكن للمسافرين والركاب المحليين الوصول إلى وجهتهم إلا عبر الحافلة والالتفاف على الطريق.

واضطرت السلطات إلى تحويل حركة المرور مؤقتا عبر مدينة سان ميرجن نظرا لإغلاق طريق تحويل آخر بسبب حادث لرافعة.

ولم ترد الشرطة في مدينة فرايبورج اليوم السبت حتى الآن عما إذا كان لديها معلومات عن موعد إعادة فتح الطريق الاتحادي 31 عبر هولينتال.