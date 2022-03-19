روسيا تطالب يوتيوب بإلغاء حجب قنواتها الإعلامية الممولة حكوميا

طالبت الهيئة الروسية المنظمة للإعلام "روسكومنادزور"، السبت، موقع "يوتيوب" بإلغاء حجب عشرات من القنوات الإعلامية، التي تمولها الدولة.



وهددت هيئة "روسكومنادزور بـ"التدخل الفني"، إذا لم تتم استعادة القنوات، فيما تم تفسيره على أنه تلميح على أنه ربما يتم حظر "يوتيوب" من الإنترنت الروسي، إذا لم يتم الوفاء بمطالب موسكو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وكانت روسيا قد اتخذت سابقا إجراء ضد "تويتر" و"إنستجرام" و"فيسبوك".



وبدأت منصة مشاركة مقاطع الفيديو، التي تملكها شركة "غوغل"، في عرقلة الوصول عالمياً إلى القنوات الروسية، في أعقاب غزو أوكرانيا.



وارتفع بذلك عدد القنوات المتضررة إلى 54، من بينها قنوات تلفزيونية تحظى بنسبة مشاهدة عالية، مثل "آر.بي.كيه" و"إن.تي.دبليو" و"تي.إن.تي" بالإضافة إلى قنوات إذاعية ووكالات أنباء.



وذكرت الهيئة، في بيان، أنها أرسلت مطالب مكتوبة، إلى شركة جوجل لـ"إنهاء التمييز" ولضمان حرية الوصول إلى المعلومات، لجميع مستخدمي "يوتيوب".



وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.