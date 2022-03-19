لجأ الكثير من أهالي العاصمة الأوكرانية كييف إلى محطات مترو الأنفاق مجددا، بحثا عن الأمان، إثر تصاعد وتيرة الهجمات الروسية في الأيام الأخيرة.

وكان أهالي العاصمة قد لجأوا إلى محطات المترو في الأيام الأولى من التدخل الروسي بدءا من 24 فبراير الماضي.

ومع تراجع شدة الهجمات على كييف اعتبارا من أوائل مارس الجاري، وهجرة حوالي نصف سكان العاصمة، انخفض عدد الماكثين في محطات المترو بشكل كبير مؤخرا.

لكن مع تصاعد وتيرة الهجمات منذ مطلع الأسبوع الحالي، عادت محطات المترو لتشكل أحد الملاذات الآمنة لسكان كييف.

وتشكل النساء والأطفال النسبة الكبرى من المواطنين اللاجئين إلى المحطات وسط البرد الشديد، في حين يعد محظوظا من تمكن من العثور على مكان في عربات المترو الدافئة نوعا ما.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.