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انتقد الإعلامي عمرو أديب، الآراء التي عارضت الإطلالة التي ظهر بها مغني الراب أحمد علي الشهير بـ"ويجز" في الحفل الذي شارك فيه بالسعودية.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "خرج علينا ناس من بتوع الفضيلة والذوق العام يقولوا إيه اللي ويجز لابسه.. سيبك من اللي ويجز لابسه.. إيه اللي ويجز عامله ده".

وأضاف: "اللي ويجز لابسه ده فلانتيو يعني مش حاجة عادية لكن ما علينا.. محدش بيشوف الشباب دول بيسمعوا إيه وليه.. إيه الحاجة اللي بتخلي الناس دي بتحب الراب".

وأشار إلى أن ويجز صرح بأنه لم يتخيل حجم الحضور في الحفل وأن هناك من يعرفه وهو يتجول في السعودية.

ولفت إلى أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة يُشجع هذا النوع من الفنون، وهو اللون الذي يحبه الشباب.