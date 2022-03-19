تواصل "الشروق" نشر صفحات من تاريخ إعلان استقلال مصر، وترصد أبرز ما قاله رجال هذا العصر من المعسكر الإنجليزي في الساعات التي سبقت إعلان استقلال مصر في 15 مارس 1922.

من هؤلاء السياسي البريطاني رامزي ماكدونالد، أول رئيس وزراء من حزب العمال البريطانى في 1924 وهذا الحزب هو ثانى أكبر الأحزاب في بريطانيا.

في 22 يناير 1924 ، أصبح ماكدونالد رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية أيضًا. تحت قيادته في ذلك العام، منحت بريطانيا العظمى الاعتراف بالنظام السوفياتي في روسيا ؛ بدأ بروتوكول جنيف للأمن ونزع السلاح (الذي أقرته جمعية عصبة الأمم في 2 أكتوبر 1924) ؛ وتم تجنب خطر العنف في أيرلندا عندما وافقت الحكومة البريطانية على إلغاء الديون المستحقة على دولة أيرلندا الحرة، مقابل تخلي الدولة الحرة عن مطالبتها بالمقاطعات الشمالية الست.

فماذا قال ما كدونالد عن سعد زغلول ويكن باشا؟

أثناء مناقشة مجلس عموم إنجلترا لإعلان استقلال مصر في 15 مارس 1922 تحدث ماكدونالد بإيجاز عن سعد زغلول زعيم الحركة الوطنية، وقال السياسي البريطاني إن زغلول باشا من طراز المستر لويد جورج، له قوة جذابة بين مجموع الشعب.

فيما وصف عدلي باشا يكن رئيس الوزراء بأنه رأس الفريق السياسي ورجل أعمال له اتباع كثيرون ومركز تعزز كثيراً باستقالته. وهو موضع ثقة كثيرين من الزغلوليين القدماء.