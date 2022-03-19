مدحت العدل رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين، فوز الشاعر والسيناريست مدحت العدل بانتخابات جمعية المؤلفين والملحنين، وإعلانه رئيسا لفترة جديدة، بعد انتهاء فترته الأولى التي قضاها بالجمعية رئيسا، ولكن بالتزكية.

سجل أعضاء الجمعية العمومية حضورا وصل إلى 318 صوتا، وكان عدد الناخبين 177 صوتا، الصحيحة منها 160، والباطلة 17 صوتا.

جاء العدل في المركز الأول بـ94 صوتا، والمركز الثاني الملحن صالح أبو الدهب بـ40 صوتا، بينما حل الموسيقار منير الوسيمي في المركز الثالث بـ22 صوتا، وأخيرا الموسيقار هاني مهني بـ7 أصوات.

العدل أعرب عن سعادته عقب فوزه بالانتخابات، وقال: "أنا هنا من أجل خدمة أعضاء الجمعية والحفاظ على حقوقهم، وعاهدت نفسي أمام الله قبل الفوز بالانتخابات على استمراري في خدمة أعضاء الجمعية التي تعد امتدادا لعمالقة الغناء، حتى في حال فوز مرشح آخر".

وتابع: "أمامنا عمل وجهد كبير لاستمرار خدمة الأعضاء والحفاظ على حقوقهم، أتمنى من الله أن يوفقنا ويعيننا".

جدير بالذكر أن انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين في الثالثة عصر الجمعة بساقية عبدالمنعم الصاوي، واستمر التصويت حتى السادسة مساء، وبعد إغلاق التصويت، اجتمع كل المرشحين على مائدة واحدة للحديث مع الأعضاء.