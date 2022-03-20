حماة البيئة يحتجون على مرور ناقلات نفط روسية في بحر البلطيق

تظاهر نشطاء البيئة من منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) احتجاجا على مرور ناقلات نفط روسية في بحر البلطيق، مستخدمين قوارب الكاياك والقوارب الصغيرة أو سابحين مباشرة في الماء.

وأظهرت الصور التي التقطت أمس الجمعة واليوم السبت كيف لفت النشطاء الذين حملوا إشارات دخان ولافتات في ممر الناقلات الكبيرة - الانتباه إلى حقيقة أن النفط الروسي ما يزال ينقل إلى الدول الأوربية حتى الآن.

وذكرت منظمة السلام الأخضر أن المشاركين في الاحتجاج هم من دول اسكندنافية مختلفة، إضافة إلى هولندا وألمانيا.

وقالت المنظمة إن رئيسها نورديك مادس فلاروب كريستنسن قال: "بينما يعاني شعب أوكرانيا ونزل الشعب الروسي إلى الشوارع من أجل السلام، يستمر نفط وغاز بوتين في الوصول إلى الموانئ الأوروبية، المساهمة في صندوق تمويل حربه".

وما يزال استيراد الغاز والنفط والفحم من روسيا ممكنا على الرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي بعيدة المدى بسبب الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، لأن دولا مثل ألمانيا لا تعتبر إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي آمنة بدون عمليات التسليم.

ووفقا لجرينبيس فقد غادرت 189 ناقلة عملاقة روسيا محملة بالنفط والغاز منذ بداية الحرب، منها 88 توجهت إلى أوروبا.

يطالب حماة البيئة بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.