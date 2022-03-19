رئيسا وزراء بريطانيان سابقان يدعمان تشكيل محكمة لمحاسبة بوتين

انضم رئيسا وزراء بريطانيا السابقان جوردون براون والسير جون ميجور إلى الداعين إلى تشكيل محكمة دولية جديدة للتحقيق بشأن فلاديمير بوتين وتابعيه فيما يتعلق بالهجمات في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وانضم رئيسا الوزراء السابقان لحملة، إلى جانب أسماء بارزة من القطاعات القانونية والأكاديمية والسياسية بهدف محاكمة الرئيس الروسي إلى جانب من ساعدوا في التخطيط لغزو أوكرانيا في 24 فبراير.



وتهدف الحملة، التي تم إطلاقها عبر موقع إلكتروني وتستهدف جمع مليوني توقيع، وحازت دعم 740 ألف شخص حول العالم، إلى الحصول على الدعم العام من أجل محكمة خاصة على غرار محاكمات نورمبرج الألمانية لمحاكمة النازيين.



وقال رئيس الوزراء السابق براون: "جمعت المذكرة التي تدعم إقامة المحكمة، في غضون يومين فقط، أكثر بكثير من 735 ألف توقيع بالفعل وما زال العدد في تزايد. دعونا نهدف إلى الحصول على مليوني توقيع من أجل العدالة بحلول نهاية الشهر".