إصابة 31 شخصا على الأقل جراء حادث تصادم جماعى في تركيا

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قالت السلطات التركية اليوم السبت إن 31 شخصا على الأقل أصيبوا في حادث تصادم جماعى في بولو بشمال غربى تركيا شمل 18 سيارة.

وشمل الحادث ما مجموعه 18 مركبة، بما في ذلك حافلات وشاحنات وسيارات ركاب، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" الرسمية.

ويقع نفق بولو على الطريق السريع المزدحم الذي يربط العاصمة أنقرة وأكبر مدينة تركية وهى اسطنبول.

وقال حاكم بولو، أحمد أوميت لقناة "تي آر تي" إن سائق سيارة فان صغيرة فقد السيطرة عليها، وإن مركبات أخرى اصطدمت بها بعد ذلك. وأضافت هيئة البث أن النفق أغلق أمام حركة المرور.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر: "تم نقل 17 جريحا، ثلاثة منهم في حالة حرجة، إلى المستشفيات بعد تصادم عدة مركبات في نفق جبل بولو".

ولم يتضح سبب الحادث على الفور، وفقا لقناة "تي آر تي"، لكن شمالى تركيا شهد تساقطا كثيفا للثلوج منذ يوم الجمعة.

وأظهرت لقطات فيديو من قناة "تي آر تي" حافلات للنقل بين المدن وشاحنات وسيارات مكدسة في النفق وزحاما مروريا شديدا على طريق الأناضول السريع. وتوجه المسعفون إلى موقع الحادث لمساعدة الجرحى.