منصة أوليكس تعيد ترتيب مشهد التجارة الإلكترونية في مصر

احتلت أوليكس الريادة في القطاع العقاري، حيث سجلت المنصة على الاقل 7 مليون زيارة شهرياً للبحث عن المنزل أو العقار التجاري المناسب من يناير 2021 و حتى فبراير 2022.

جذبت العقارات المعروضة حوالي 5.9 مليون مشتري خلال الـ 14 شهرًا الماضية.

وصل عدد الزيارات لقسم السيارات على المنصة إلى حوالي 201 مليون زيارة منذ يناير 2021 وحتى نهاية فبراير من العام الجاري.

كما شهد قسم السلع والمنتجات على المنصة عروض على حوالي 6.7 مليون منتج. ووصلت التفاعلات على قسم الوظائف الشاغرة المعروضة على الموقع إلى 10 ملايين.

حققت المنصة نمواً قوياً في قطاعي العقارات والسيارات بالنسبة لحجم العروض والمبيعات، مما يعكس زيادة الطلب على القطاعين بالسوق المصرية خلال تلك الفترة.

وكشفت منصة اوليكس عن بيانات التفاعل التي تمت منذ يناير 2021 و حتى فبراير من العام الحالي، و التي أظهرت نموًا مثيرًا للإعجاب مع زيادة ثقة المستخدمين في التسوق الإلكتروني في جميع أنحاء البلاد.

وقد أثبتت البيانات عن استمرار نجاح أوليكس في كونها الخيار الأمثل للمتسوقين والبائعين في مصر عبر مختلف القطاعات، سواء كنت تبحث عن سيارة جديدة أو منزل مناسب أو فرصة عمل جيدة، ستظل أوليكس هي خيارك الأمثل لإيجاد ما تبحث عنه.