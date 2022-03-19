 بلجيكا تقرر تأجيل تنفيذ وقف استخدامها للطاقة النووية لعشر سنوات بعد الموعد المحدد لذلك - بوابة الشروق
السبت 19 مارس 2022 11:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

بلجيكا تقرر تأجيل تنفيذ وقف استخدامها للطاقة النووية لعشر سنوات بعد الموعد المحدد لذلك

د ب أ
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 10:30 ص | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 10:30 ص

أعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دى كرو أن بلاده قررت تأجيل وقف استخدام الطاقة النووية لمدة عشر سنوات عما كان مخططا لذلك فى الوقت الذى تدرس فيه البلاد خياراتها في مجال الطاقة .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك