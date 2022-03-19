بلجيكا تقرر تأجيل تنفيذ وقف استخدامها للطاقة النووية لعشر سنوات بعد الموعد المحدد لذلك

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أعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دى كرو أن بلاده قررت تأجيل وقف استخدام الطاقة النووية لمدة عشر سنوات عما كان مخططا لذلك فى الوقت الذى تدرس فيه البلاد خياراتها في مجال الطاقة .