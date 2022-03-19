أعلن الجيش الوطني اليمني أنه خاض، مدعوما برجال المقاومة اليوم السبت، معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وتمكنوا خلالها من دحر المليشيا من العديد من المواقع وتكبيدها قتلى وجرحى.

وأكد قيادي ميداني - لموقع "سبتمبر نت" - أن المعارك التي اندلعت اليوم في عدد من جبهات مأرب الجنوبية، حقق فيها الجيش انتصارا على المليشيا وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح بنيران الجيش والمقاومة وضربات طيران التحالف.

وقال إن قوات الجيش استعادت معدات وأطقم وعربات قتالية أخرى تابعة للمليشيا الإيرانية، بعد فرارها من ميدان المعركة، مشيداً بالضربات الجوية التي استهدفت آليات وتعزيزات وتجمعات المليشيا على امتداد مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وتدميرها كلياً.