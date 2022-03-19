مخرج فيلم باب الدنيا يكشف كواليس فيلمه لرصد مأساة محمد رمضان

أقيم مساء أمس الجمعة، عرض فيلم (باب الدنيا Door To The World) للمخرج عبد الرحمن محمود بقصر ثقافة الإسماعيلية، الذي يمثل مصر في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بالدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارتها الناقدة إسراء مختار، وتحدث خلالها المخرج عن حادثة وفاة المخرج الشاب محمد رمضان ورفاقه في رحلتهم إلى جبل (باب الدنيا) في فبراير 2014، إذ كان (رمضان) زميل لهم في معهد السينما، ومخرجا واعدا ينتظره مستقبل واعد.

وقال المخرج، إن الراحل محمد رمضان كان صديق له وتأثر بالحادثة سنة 2014، وكانت نقطة فاصلة وانتظر 8 سنوات حتى يفيق من هذه الصدمة القاسية له ولأصدقائه.

وتابع: "استفدت كثيرا من تأخري في إخراج الفيلم حتى يخرج الفيلم بشكل جيد، وكان من المفترض أن يسافر المخرج عبد الرحمن مع المجموعة التي فقدت في نفس الرحلة لكنه انشغل ولم يذهب إلى الرحلة، ورأي أنه يجب أن يخوض نفس الرحلة ويوثق كل الحكاية".

وتم التصوير بالكامل بتلفونه الشخصي، وذلك بالتحاور مع الأشخاص الحقيقين الذين عاشوا الحادثة، ورغم أنه مهندس صوت إلا أنه خاض تجربة الإخراج لأول مرة وكان يهرب من لحظات وداعه، وبعد 8 سنوات من الحادث حاول المخرج أن يعرف الحقيقة بنفسه حتي يتصالح مع نفسه.

وتم تصوير الفيلم خلال رحلتين الأولى كان يستكشف بنفسه وبعدها قرر عمل رحلة أخرى خلال المسار الصحيح للرحلة من خلال البدو وبعد شهرين من الرحلة الأولى سافرت مرة اخري لاستكمال المسار الصحيح للرحلة.

وكان المخرج يعمل 18 ساعة يوميا على الفيلم حتى ينتصر في العمل الذي خاض فيه للمرة الأولى تجربة الإخراج وتجربة المونتاج معا.

وتحدثت الناقدة فايزة هنداوي عن أهمية الرحلة واختياره للون الأبيض الأسود الذي جعلنا نعيش داخل الرحلة والحالة نفسها وأنه كان لا يرغب في أن يخرج هذا الفيلم لأنه لا يتمني أن تحدث هذه الحادثة مرة أخرى.