في 28 فبراير عام 1922 صدر التصريح البريطاني الشهير الذي حصلت مصر بموجبه على "استقلال رسمي" عن بريطانيا في 15 مارس من نفس العام.. ذكرى نشهد هذه الأيام مرور 100 عام عليها.

طالعت "الشروق" ما نشر في عدد من وسائل الإعلام في عهد الاستقلال، ومنها مجلة الهلال الشهرية خلال شهري فبراير ومارس لعام 1922، والتي خصصت في عدد شهر مارس مقالا طويلا عن لويد جورج.

فمن هو البريطاني لويد جورج الذي تغنت بعظمته الهلال المصرية؟

نشأ لويد وسط عائلة فقيرة، وعندما كبر في العمر لفت أنظار الجميع بوسامته واستطاع أن يؤثر عليهم ويفوز بانتخابات البرلمان البريطاني ليصبح أصغر عضو به عام 1890، وسرعان ما استطاع أن يصنع له اسما كبيرا في مجال السياسة، هذا بحسب ما ذكر في موقع بريتانيكا الأرشيفي.

في عام 1906 أصبح لويد رئيس مجلس التجارة بمجلس الوزراء، بعدما تم تشكيل حكومة ليبرالية، واستمر لويد جورج في اكتساب الشهرة والنجاح كسياسي، حيث ساعد في التفاوض على اتفاقية بين نقابة عمال السكك الحديدية ونقابة عمال السكك الحديدية، كما عمل على إنشاء دولة الرفاهية حيث ساعدت الحكومة في دعم المرضى والفقراء.

أصبح لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا العظمى في ديسمبر من عام 1916 وحتى عام 1922، وتكمن أهميته في التاريخ المصري، في أنه كان رئيس وزراء بريطانيا الذي قامت في عهده ثورة 1919، ومن حصلت مصر في عهده على تصريح 28 فبراير، وإعلان الاستقلال الرسمي عن الحماية البريطانية، وإعلان المملكة المصرية بقيادة الملك فؤاد الأول.

بحسب جريدة الجارديان، فقد تم تحديد موقف الحكومة البريطانية من مصر بدقة في الكتاب الأبيض الذي أدلى فيه لويد جورج ببيان في مجلس العموم في 28 فبراير لعام ١٩٢٢، حيث قام بالتأكيد على أن النية المعلنة هي إلغاء الحماية البريطانية عن مصر.

وذكرت الصحيفة في خبرها الذي أعادت نشره من أرشيفها في عام 1922 مقولة جورج التي تقول "ترغب بريطانيا العظمى في رؤية مصر تتمتع بالامتيازات الوطنية والمكانة الدولية لدولة ذات سيادة".

وأشارت إلى أن البرلمان البريطاني أوصى بإلغاء الحماية وإعلان استقلال مصر ، مع الاحتفاظ بالمفاوضات المستقبلية بين الحكومتين في أربعة أمور: ١- استمرار اتصالات الإمبراطورية البريطانية في مصر.

٢- الدفاع عن مصر ضد كل تدخل أجنبي.

٣- حماية المصالح الأجنبية في مصر وكذلك حماية الأقليات.

٤- الامور الخاصة بالسودان.

وقد وعد لويد جورج بعدم العمل بالأحكام العرفية في البلاد.

المستر لويد جورج .. أخلاقه وموهبته وأسرار قوته

نشرت الهلال في عددها الصادر بتاريخ شهر مارس، وهو العدد الذي صدر بعد يوم واحد من إعلان تصريح 28 فبراير لعام 1922، مقالا طويلا عن المستر لويد جورج بعنوان، المستر لويد جورج، أخلاقه وموهبته وأسرار قوته.

أوضحت الهلال أن جورج يعتبر واحدا ضمن ثلاثة سياسيين أمريكيين كان لهم النصيب الأوفر في تنظيم شئوون العالم بعد الحرب، حيث نجح جورج وولسون وكليمنصو في التربع على عرش العالم سياسيا، مشيرة إلى أن جورج هو الوحيد بينهم الذي لا يزال محافظا على مركزه، وأنه بلا ريب صاحب أعظم سلطة في العالم أجمع، وقراراته أوسع نطاقا وأبعد مدى من قرارات أي رجل آخر.

أكدت الهلال على أن بحثها في أسرار قوة جورج يأت بعد مطالعتها لثلاثة كتب، قام بكتابتها كتاب إنجليز وفرنسيين عن أشخاص تعاملوا مع جورج شخصيا وهم، الكتاب الإنجليزي مرأة شارع دونتج، وكتاب أمريكي للمستر روبرت لنستج كبير وزراء أمريكا في عهد ولسون، والثالث كتاب للفرنسي المسيو ستيفان لوزان.

قالت الهلال عن جورج، "لا يعرف التاريخ موقفا أوقع في النفس وأدعى إلى الدهشة والعجب من موقف المستر لويد جورج، ذلك القروي ابن معلم القرية الذي نشأ في دكان إسكاف وقضى حداثته في أزفة قريته بلويلز بعيدا عن أسباب الرقي والحضارة، حين أعلن لشعوب الأرض جميعا انقضاء الدور الذي لعبته أسرة هابسبرج على مسرح التاريخ، وهي العائلة التي يصل تاريخها لقرون من الزمان، فما القوة التي يمتلكها المستر جورج لويد والتي جعلته يقف هذا الموقف في التاريخ؟".

يذكر أن عائلة هابسبرج يشار إليها أحياناً باسم آل النمسا، وهي كانت أحد أهم العائلات المالكة في أوروبا من أصل ألماني وتشتهر كونها مصدر الأباطرة المنتخبين رسمياً لحكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة بين 1438 - 1740، وكذلك حكام الإمبراطوريات النمساوية والأسبانية والعديد من البلدان الأخرى.

سمو الفكر وجاذبية الشخصية

أشارت الهلال إلى أن دارسي أخلاق المستر لويد جورج اتفقوا على أن عظمته لم تأت من سعة إطلاعه ولا سمو فكره ولا بعد نظره ولا رزانة حكمه، بل تأت من جاذبية شخصيته وتأثيره المغناطيسي في النفوس، ثم نقلت مقولة قيلت عنه "تظهر عظمة مستر لويد عند اتباعه وحي عواطفه وهمس مشاعره، ويظهر ضعفه عند اعتماده على قوة فكره وحكمه".

أوضحت الهلال أن التقلب هي أكثر صفة تتميز بها أخلاق جورج، وذلك لأنه لا يتشبث قط برأي سبق له إبداؤه، مشيرة إلى أنه يخيل إلى متتبع أقواله أنه لا يرى ضؤولة في تغيير رأيه مرارا في الموضوع الواحد، قائلة إن هناك بعض الأشخاص يلقبونه بسبب ذلك بثعبان الماء الذي لا يستقر على حال، وبالرغم من ذلك، أكدت الهلال على إخلاص مستر جورج الشديد.

نشرت الهلال عددا من الصور لمستر لويد جورج، أبرزها صورة بورتريه، وصورة أخرى له بصحبة عائلته، زوجته وابنتيه وحفيدتيه.