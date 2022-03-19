في 28 فبراير عام 1922 صدر التصريح البريطاني الشهير الذي حصلت مصر بموجبه على "استقلال رسمي" عن بريطانيا في 15 مارس من نفس العام.. ذكرى نشهد هذه الأيام مرور 100 عام عليها.

رصدت "الشروق" الإعلانات التي نشرت في جريدة المقطم خلال شهري فبراير ومارس لعام 1922م، لنرى ماذا كان يشتري المصريون في هذه الفترة وبأي سعر، وماذا كانت اهتمامات المجتمع قبل قرن من الزمان؟

حبوب الدكتور كاسل

حبوب الدكتور كاسل هي حبوب كتب في الإعلان إنها تشفي أمراض المعدة وتجعلك نشيطا، وأوضح الإعلان المنشور في جريدة المقطم أنه إذا كان المواطن يشعر بأن الطعام يوجد في معدته رأسيا، فسيكون هذا الطعام لا فائدة منه بالنسبة له، مشيرا إلى أن هذا الشخص تكون معدته ضعيفة، وتنتج موادا ضارة تذهب صحة الشخص وعافيته، ولذلك يجب على من يشعر بأي ألم في المعدة الحصول على حبوب دكتور كاسل.

كتب في الإعلان أن دكتور فريلاند لسترشيل قال عن حبوب دكتور كاسل : لم أجد في حياتي شيئا موازيا لأقراص الدكتور كاسل، لأنها تتغلب على الضعف الهضمي، وتعطي النشاط والصحة للانسان، وقد أوضح الإعلان أن الحبوب موجودة في جميع الإجزاخانات بثمن 7 قروش صاغ ونصف.

يانصيب سان جورج

أعلن يانصيب سان جورج عن سحب جائزته الكبرى في 10 من شهر فبراير لعام 1922، على أن يكون سحب الجائزة في الساعة 5 مساءا بغرب الأوبرا بشارع عبد الحق السنباطي، وأشار الإعلان إلى أن أول نمرة ستربح مبلغ 400 جنيه مصري، بينما بقية النمر ستربح 50 جنيه لكل نمرة، وأوضح الإعلان أن تذكرة الدخول بـ5 قروش.

أسبوع البياضات في شكوريل

أعلن شكوريل عن بدء تخفيضات أسبوع البياضات، والذي كان موعده من يوم الأثنين 20 فبراير لعام 1922 وحتى يوم السبت 26 منه.

وضع شكوريل قائمة أسعار منتجاته، قمصان زفير رجالي ملونة بياقتين ثمنها 50 مليما أي 5 قروش، قمصان حريمي مطرزة باليد ثمنها 20 مليما، بنطلونات مختلفة ثمنها 35 مليما، جونيلات ثمنها 35 مليما، ملايات سرير تتراوح أسعارها بين 20 إلى 40 مليما، أوجه مخدات تتراوح أسعار بين 8 إلى 10 ملاليم، بطانيات تتراوح سعرها بين 60 إلى 75 مليما، مفارش طاولة تتراوح أسعارها بين 125 إلى 200 مليم، مناديل تيل الدستة سعرها بين 25 إلى 40 مليم، وقمصان إفرنجي رجالي ثمنها 25 مليم.

وأوضح الإعلان أنه متاح تفصيل البياضات بحسب رغبة الزبون، كما يوجد أطقم بياضات العرائس.

التصفية العظيمة بالموسكي

أعلنت محلات يارد بالموسكي عن وجود التصفية العظيمة ابتداء من 27 فبراير لعام 1922م ولمدة أسبوع فقط، حيث تباع البيجاما الكستور المقلمة بـ2.5 قرش صاغ للمتر، كما تباع البيجاما الزفير المقلمة بنفس السعر، في حين تباع البضاعة الفرنساوي بـ 3 صاغ للمتر.

أوضح الإعلان أنه يوجد جوارب رجالي وحمالات بنطلون بأسعار مدهشة جدا، وطالب المواطنين بالحصول على الكتالوج لمعاينة البضائع ومراجعة الأسعار.

ونشرت محلات يارد في الأسبوع الذي يليه إعلانا آخر يفيد بمد التصفيات كتبت فيه، "إن مجهوداتنا العظيمة كان لها أحسن تقدير من جانب الجمهور الكريم، فكان الإقبال علينا عظيما جدا، ولذلك أطلنا مدة التصفية".

جوق سلطانة الطرب منيرة المهدية

احتلت منيرة المهدية، المعروفة باسم سلطانة الطرب، مركز الصدارة بين الفنانين والفنانات في ذلك العهد، قبل لمعان كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم وكروان الشرق محمد أفندي عبدالوهاب.

بدأ إعلان جوق السيدة منيرة المهدية بعبارة "عودة الإبداع والفن والطرب الجميل، وذلك لأن السيدة منيرة المهدية ستتواجد في دار التمثيل العربي ابتداءا من يوم الخميس 23 فبراير لعام 1922، وذلك لتمثل أهم الأدوار وتنشد ألحانها البديعة.

أوضح التياترو أن منيرة المهدية ستمثل في 7 روايات منها، صلاح الدين، روزينا، التالتة تابتة، وشهد الغرام.

إعلانات السجاير

تم نشر إعلانات السجائر بشكل دوري في جريدة المقطم، واحدا من هذه الإعلانات كان عن سجاير بابا نيو لوجو، وقال الإعلان إن هذه السجائر ملوكي، وهي من محصولات الفابريقة المصرية.

كما تم نشر إعلان للسجائر في عدد لاحق من الجريدة لسجائر لينس جمسر أجان، حيث قال الإعلان في جملة قصيرة، دخنوا سجائر لينس جمسر أجان التي لا مثيل لها.

أفراح الملوك

أبرزت المقطم تحت عنوان "أفراح الملوك" أنها تلقت تلغرافا يصف حفل زفاف الأميرة ماري كريمة الملك جورج الخامس إلى اللورد لاسال، والملك جورج الخامس كان ملكا لبريطانيا العظمى وآيرلندا، وإمبراطورا للهند، وهو حفيد ملكة بريطانيا الملكة فيكتوريا.

قالت إن الفرح كان يتميز بالأبهة العظيمة، لأميرة من أميرات بيت الملك ورجل إنجليزي، مشيرا إلى أن رجاء الأميرة هو أن يكون ذلك الزواج تمهيدا لأن يرتبط برنس أوف ويلز بسيدة إنكليزية، بحسب ما وصف الإعلان.

أوضحت أن المواكب الملكية وموكب العروس ساروا وسط فرح من الجماهير الغفيرة التي ملأت الشوارع بالحماسة للاحتفال بهذا الزواج، مشيرا إلى أن مراسم الإكليل في الكاتدرائية كانت في غاية الأبهة، وأن العروسان ذهبا لزيارة قبر الجندي المجهول، حيث وضعت العروس باقة زهورها على القبر وسط تحية عسكرية وصمت تام من الجميع.

ووعدت المقطم القراء بترجمة بقية التلغراف وإعطاءهم المزيد من التفاصيل عن الفرح الملكي في عدد لاحق.

صابون بالموليف

في إعلان قصير، أوضح إعلان صابون بالموليف الأمريكاني عن وكلاؤه ومقر الوكيل بالأسكندرية في 10 شارع توفيق باشا، لكي يقوم بشراؤه المواطنين ومحلات البقالة.

محلات أوروزدي باك (عمر أفندي)

وجهت جزء من الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى تأسيس سلسلة متاجر باسم عمر أفندى، وهى سلسلة متاجر حكومية مصرية – فى الوقت الحالى - تأسست عام 1856 فى القاهرة، على يد عائلة أودلف أوروزدى ذات الأصول النمساوية تحت اسم "أوروزدى باك".

وتأسست الشركة عام 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدى، فى عهد الخديوى سعيد باشا، بدأت أول فروعها فى شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، وصممه المعمارى راؤول براندن على طراز الروكوكو عام (1905 - 1906)، وهو مبنى مكون من 6 طوابق.

كتب في الإعلان الذي نشر في عدد 5 مارس بجريدة المقطم، "محلات أوروزدي باك (عمر أفندي) تطيل فرصة الأوكازيون العظيم حتى 11 مارس، وذلك إجابة لطلبات حضرات زبائننا الكرام الذين لم يتمكنوا من شراء لوازمهم في مدة الستة أيام الماضية، والتضحية التي تحملناها في الأسبوع الأول، سنتحملها لأسبوع آخر".