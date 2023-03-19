أحمد فوزي صالح عن «حكاية شادية وأختها»: تجذبني حكايات السيدات البسيطات

عُرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، الفيلم المصري "حكاية شادية وأختها" للمخرج أحمد فوزي صالح، المشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة للمهرجان، وأقيم بعدها ندوة أدارتها الناقدة أروى تاج الدين بحضور مخرج الفيلم.

وقال صالح: "بدأت فكرة الفيلم عندما كنت طالبا في معهد السينما، منذ أكثر من 17 عاما، حيث كنت أنا وزميلي شادي عبدالله، جيران لأبطال الفيلم في نفس العمارة، لكن بدأنا التصوير عام 2017، حتى العام الماضي 2022".

وعن سبب اختيار البطلات سحر وشادية وغيرهن في الفيلم، أضاف: "عادة أحب تسليط الضوء على حكايات الناس البسيطة التي ليس لديها بطولات خارقة، حياة عادية جدا، بلا يأس وبلا أمل، والذين نراهم ونقابلهم طوال اليوم ونحن في الشارع".

وأضاف: "تأثرت في طفولتى بفيلم يوم حلو ويوم مر، وهو واحد من روائع المخرج الكبير خيري بشارة، وشعرت أني أريد عمل فيلم بنفس البساطة، مجرد حكاوى يومية، بالإضافة إلى أن الفيلم من خزان طفولتي لأني من منطقة شعبية والتي ربتني سيدة بدون أب، وسمعت في منطقتي العديد من الحكايات والقصص المختلفة، لسيدات تعول أسرهن ويربوا أولادهن بعد أن تخلى الأب عن المسئولية بأي شكل من الأشكال، وهذا شهدته بنفسي كثيرا في طفولتي".

من جانبها قالت مصورة الفيلم سحر عربي، إنهم بذلوا مجهودا كبيرا حتى لا تشعر بطلات الفيلم بالكاميرات، "ونكون جزء من هذه الأسرة، ولا يشعرن بأي بحرج، حتى وصلنا لهذه المرحلة، لدرجة إنهم كان بالفعل يناموا ويتركونا".

تدور أحداث فيلم "حكاية شادية وأختها سحر" في منطقة شعبية حول "شادية" و"سحر" سيدتان مطلقتان وتعولان 3 بنات، ويستعرض الفيلم حكاية كلا منهما وأحلامهما البسيطة، ومحاولتهما لتحقيق أحلام بناتهن وتوفير حياة كريمة لهن في الوقت الذى تنصل آبائهن من المسئولية، خاصة أن أروى ابنة "شادية" تحاول تحقيق حلمها في التمثيل، وفي ذات الوقت ترفع قضية نفقة على والدها، لكن طوال الفيلم المحامي الخاص بها يماطلها.

جدير بالذكر أن المخرج أحمد فوزي صالح، تخرج من المعهد العالي للسينما في مصر عام 2009 متخصصًا في كتابة السيناريو، وشارك في العديد من الأفلام الوثائقية ككاتب سيناريو وباحث.