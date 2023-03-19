الخليج الإماراتية: أبوظبي تسعى لتعزيز الوعي البيئي والشراكات الاستراتيجية

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن أبوظبي تسعى لتعزيز الوعي البيئي والشراكات الاستراتيجية من أجل تحقيق مستهدفات اتفاق باريس للمناخ.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " مسار نجاح (COP28 " - أن الدبلوماسية الإماراتية عملت لتهيئة الظروف المثالية لنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، منذ أن أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر عن انطلاق أولى فعاليات الطريق إلى (COP28) ، في الخامس عشر من هذا الشهر.

وأشارت إلى أن الإمارات تؤمن بأن حسن الإعداد، يفضي إلى أفضل النتائج، وأن ضبط الأجندة بإحكام، يؤدي إلى مسار ناجح، بمخرجات عملية، لا سيما أن الرهان يتمثل في أن تحدث استضافة الإمارات لهذه التظاهرة العالمية، نقلة نوعية في العمل المناخي، تمكن من تذليل الصعاب أمام اتفاقيات موسعة وهادفة، أصبحت ضرورية وملحة، من شأنها أن تفتح آفاقاً أكبر لمشاريع التنمية والتقدم.