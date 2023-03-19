أتلتيكو مدريد يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه بلنسية 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضا تعادل ألميريا مع قادش 1/1، وجيرونا مع رايو فاييكانو 2/2 ، وفوز سلتا فيجو على إسبانيول 3 / 1.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان ويانيك كاراسكو وتوماس ليمار في الدقائق 23 و49 و67.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث ، وتوقف رصيد بلنسية عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق ألميريا مع مضيفه قادش 1/1. وتقدم قادش بهدف سجله روجر مارتي في الدقيقة 49 وتعادل ألميريا عن طريق جونزالو ميليرو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع قادش رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع ألميريا رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، تعادل جيرونا مع مضيفه رايو فاييكانو 2/2.

وسجل هدفي جيرونا فيكتور تسيجانكوف في الدقيقتين 29 و52 ، فيما سجل هدفي رايو فاييكانو إسحاق بالازون وأوسكار تريخو في الدقيقتين 23 و34.

ورفع جيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر كما رفع رايو فاييكانو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، فاز سلتا فيجو على إسبانيول 3 / 1.

وسجل أهداف سلتا فيجو جابرييل فيجا في الدقيقة 26 وإياجو أسباس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء وكارليس بيريز في الدقيقة 82 ، فيما سجل هدف إسبانيول خوسي جراجيرا في الدقيقة 87.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد إسبانيول عند27 نقطة في المركز السادس عشر.