مجموعة السبع: تقاعس مجلس الأمن إزاء صواريخ كوريا الشمالية مؤسف

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، اليوم الأحد، إنهم يأسفون لتقاعس مجلس الأمن الدولي إزاء تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.

وأشاروا، في بيان، إلى "عقبة" تضعها بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي. ورغم أنهم لم يحددوا بالاسم هذه الدول فقد منعت الصين وروسيا محاولات أخيرة لاتخاذ إجراءات أكبر في الرد على كوريا الشمالية، وفقا لوكالة رويترز.

ونددت المجموعة بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في 16 مارس، وقالت إن هذا العمل "يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

وكان موقع "إن كيه نيوز"، قد نقل في وقت سابق، عن وسائل إعلام رسمية قولها، إن كوريا الشمالية أعلنت أن الصاروخ الذي أطلقته صباح الخميس الماضي، كان من طراز هواسونج-17 الباليستي العابر للقارات.

وقالت كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون تابع عملية الإطلاق مع ابنته.

واعتبرت بيونج يانج إطلاق الصاروخ ردا على التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأكدت أن التجربة الصاروخية هي "رسالة لتحذير الأعداء"، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على سلامة البلدان المجاورة.