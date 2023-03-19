وزير الخارجية الإيراني: نرحب بتطور العلاقات بين طهران والقاهرة

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن «مصر بلد مهم وله دور مهم على مستوى الدول العربية»، مرحبًا بتطور العلاقات بين طهران والقاهرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن المكتب الأمني الإيراني في القاهرة، أجرى محادثات مع المسئولين المصريين، لافتًا إلى تبادل الآراء حول عودة العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة.

وأعرب عن ترحيب بلاده بعودة العلاقات مع الدول المجاورة والمنطقة، معقبًا: «نرحب بتلك العلاقات والتقدم المحرز، ورفع الموانع في العلاقات بين طهران والمنامة، وإحراز إنجازات مؤثرة في هذا المجال».

وأشاد بالجهود المبذولة لعودة العلاقات الإيرانية البحرينية إلى طبيعتها، قائلًا إن العمل جار من أجل التوصل لاتفاق أولي لتبادل اللجان التقنية والزيارات بين البلدين.

يذكر أن السعودية وإيران أعلنتا في العاشر من الشهر الجاري، التوصل لاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارات وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.