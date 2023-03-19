محافظ شمال سيناء يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى لدورة الاستراتيجية والأمن القومي

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حفل تخريج الدفعة الأولى لدورة الاستراتيجية والأمن القومي، بمركز إعلام العريش.



وسلّم المحافظ يرافقه كل من اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء أسامة الجمال، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء أيمن فوزي منسق منطقة القناة، الدكتور محمد السيد شريف المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب، شهادات التخرج على المتدربين.



وأكد المحافظ، أهمية إعادة الوعي خلال المرحلة الحالية، حيث شهدت السنوات الماضية غياب الوعي، بسبب الظروف التي شهدتها شمال سيناء، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في عودة القيم المجتمعية والعادات والتقاليد الأصيلة للمحافظة والتي يعد أبنائها من أكثر المواطنين وعيًا في ظل ما نتعرض له من شائعات وأكاذيب وافتراءات.



وأعلن المحافظ، إقامة كل الفاعليات والأنشطة والندوات في مجمع الإعلام بالعريش، ليعود إلى دوره الطبيعي بعد سنوات من التوقف بسبب الظروف التي شهدتها المحافظة.



من جانبه، أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هذه الدورة تعد الأولى التي يتم تنفيذها في محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ممثلة في مركز شباب مدينة العريش، وتحت رعاية المحافظ، بهدف تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على البرامج التثقيفية والارتقاء بمهاراتهم في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.



وأشار الدكتور رائد عبد الناصر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش، إلى تخريج 172 متدربًا من الدورة التي عقدت على مدار 4 أيام متتالية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لخطة الدولة 2030، لافتا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار اهتمام الدولة بأبناء سيناء، حيث إنها تعد الأولى من نوعها، وذلك دعما لأبناء سيناء وتنمية الوعي القومي لديهم وإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من الشباب ليتبوأ المواقع القيادية.