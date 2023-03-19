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لندن: الخطوة الروسية في زابوريجيا اعتراف ضمني بأن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها

لندن - د ب أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 2:16 م


ذكر محللون بريطانيون في شؤون الدفاع اليوم الأحد أن التحول المؤقت إلى عاصمة إقليمية بديلة في زابوريجيا أوبلاست - وهي واحدة من أربع مناطق ضمتها روسيا بشكل غير شرعي - "من المرجح أن يكون اعترافا ضمنيا" بأن روسيا تفشل في تحقيق أهدافها.

وكانت السلطات في المنطقة، التي تسيطر عليها روسيا قد ذكرت في الثالث من مارس الجاري أن ميليتوبول المحتلة، ستحل بشكل مؤقت محل مدينة "زابوريجيا"، بوصفها العاصمة الإدارية، حتى تسيطر عليها روسيا، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع البريطانية في أحدث تغريداتها للاستخبارات الدفاعية.

وأضافت الوزارة أن موسكو لم تحتل مطلقا مدينة "زابوريجيا"، وهي مدينة صناعية تضم حوالي 70 ألف نسمة، على بعد حوالي 35 كيلومترا من خط المواجهة الحالي.

وذكرت تغريدة أخرى "الإعلان الهادئ لعاصمة بديلة، من المرجح أن يكون اعترافا ضمنيا، داخل النظام الروسي بأن قواته من المستبعد جدا أن تسيطر على أهداف رئيسية، كانت تخطط لها سابقا، في المستقبل القريب".

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