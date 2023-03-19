سفير ألمانيا بالهند وموظفو السفارة يرقصون على أغنية «ناتو ناتو» الفائزة بالأوسكار

رقص السفير الألماني في الهند وموظفوه في وسط العاصمة نيودلهي على أنغام أغنية "ناتو ناتو" الهندية التي فازت مؤخرا بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية ضمن عمل سينمائي.

ونشر السفير فيليب اكرمان على موقع تويتر في العطلة الأسبوعية مقطع الفيديو الذي تم إنتاجه بطريقة احترافية وتصويره بطريقة فلاش موب، وقال إن طاقم السفارة أراد بذلك الاحتفال بفوز الأغنية بجائزة الأوسكار.

وكتب السفير:" الألمان لا يستطيعون الرقص؟ حسنا. أبعد ما يكون عن الإتقان لكنه مضحك"، وحظى الفيديو بالعديد من المشاهدات والتعليقات وإعادة النشر على تويتر كما تم نشره على العديد من وسائل التواصل المحلية.

وأخذت السفارة الألمانية فكرة الفيديو من سفارة كوريا الجنوبية التي كانت نشرت قبل أكثر من شهر فيديو رقص على نفس الأغنية ونال استحسان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي غرد قائلا عن الفيديو" عمل جماعي مفعم بالحيوية وجدير بالمحبة".

ودعا السفير الألماني في تغريدته سفارات أخرى إلى تقليد هذا الفعل وكتب السفير البريطاني أليكس اليس معلقا:" هممم. أمر مثير للاهتمام".

وكان العديد من الأشخاص في الهند رفعوا في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي رقصاتهم على الأغنية.

وارتدى السفير الألماني في الفيديو الزي الهندي وارتدى غالبية موظفي السفارة من ألمان وهنود إما زي القرطق أو السراويل الجلدية أو الدريندل.

وقال متحدث باسم السفارة إن الجميع تدربوا لمدة ساعتين في حديقة السفارة مع مصمم رقص على الرقصة التي استغرقت قرابة دقيقة.

وتم تصوير الفيديو الأصلي للأغنية الحائزة على جائزة أوسكار أمام قصر السيدة مريم المبني على الطراز الباروكي في العاصمة الأوكرانية كييف والذي كان المقر الذي يعقد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقاءاته الرسمية قبل الحرب.