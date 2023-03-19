الإسكندرية تتعرض لأمطار متوسطة مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

تعرضت محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار متوسطة، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، ولم تتأثر حركة سير المشاه والسيارات، واستمرت حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة وشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعي ومنتظم.



وذكرت محافظة الإسكندرية- في بيان، اليوم الأحد- أنها اتخذت وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات، والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكمها.



بدوره.. أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع جميع تراكمات الأمطار في المناطق الساخنة، بالتزامن مع أعمال التطهير للشنايش وأغطية الصرف الصحي، وتطهير البيارات على مدار الساعة؛ لرفع الضغط عن الشبكات.



وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على الخط الساخن (175) أو على رسائل صفحة الشركة عبر موقع (الفيسبوك).



وتفقد رئيس شركة الصرف الصحي، محطات الصرف الصحي والمعالجة ومتابعة مستوى البيارات ومناسيب المصارف الزراعية، تحسبا لزيادة كثافة الأمطار.



في السياق.. وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



من جهتها.. عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية؛ لتحقيق السيولة المرورية، وعدم تكدس السيارات.



يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء الشمس الكبيرة"، وتستمر لمدة يومين تصاحبها رياح شرقية.