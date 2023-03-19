في شهر مارس يهتم المتخصصون بتقديم كثير من المعلومات للنساء لمساندتهن في حياتهن اليومية أو في حالاتهن الصحية المختلفة، ومنها فترات الحمل التي تمثل مراحل مهمة في حياة المرأة، ومن الأسئلة التي تشغل النساء في هذه الفترة ما يتعلق بشكل أجسادهن، بداية من الأنف إلى لون البشرة وغيرها من التفاصيل.

ونظراً لأهمية نقاشات النساء أثناء فترة الحمل، تصدر هاشتاج #PregnancyNose "أنف الحمل" الحديث، وشاركت النساء على الشبكات الاجتماعية التحولات التي مرت بها أنفهن أثناء الحمل، حيث تقول كثير من النساء إنهن يتعرضن لتخضم الأنف أثناء هذه المرحلة.

لماذا يزداد حجم الأنف؟

يقول آدم تايلور، أستاذ ومدير مركز تعلم التشريح السريري بجامعة لانكستر في بريطانيا، إن ظاهرة زيادة حجم الأنف أثناء الحمل لا داعي للقلق بشأنها وهي مؤقتة، تختفي بشكل عام بعد 6 أسابيع من الولادة، ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في مستويات هرمون الاستروجين أثناء الحمل، وهذا يتسبب في تمدد الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، والنتيجة دخول المزيد من الدم إلى أنسجة الأنف مما يتوسع ويغير شكلها ويظهر أكبر وأكثر انتفاخًا، ومن الصعب تحديد مدى تكرار هذه الظاهرة لأن مستويات الهرمونات تختلف من سيدة لأخرى، وتتفاعل كل منها بشكل مختلف مع التغيرات التي تحدث، قد يكون التغيير أيضًا ملحوظًا في بعض النساء أكثر من غيرهن، بحسب موقع "ذا كونفيرزيشن".

بالإضافة إلى أنه يمكن أن تسبب هذه التغيرات الهرمونية أيضًا سيلانًا وانسدادًا بالأنف (التهاب الأنف عند النساء الحوامل) وكذلك نزيفًا في الأنف، والذي يصيب واحدة من كل 5 نساء أثناء الحمل، وفق أحد الأبحاث المنشورة في المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة.

لماذا تشعر النساء بتحلل أسنانها أثناء الحمل؟

يشير تايلور إلى أن تضخم الأنف ليس التغيير الوحيد الذي يمكن أن يختبره جسم المرأة في فترة الحمل، حيث يحدث تغيرات في البشرة أيضاً، بعض النساء يحدث لهن توهج في البشرة أو زيادة الإشراق، وعلى العكس تعاني من الكلف والتي تسبب سواد الجلد حول العينين والأنف والذقن والشفة العليا، وغالبًا ما يكون فرط التصبغ ناتجًا عن الإفراط في إنتاج الميلانين، ويكون أكثر شيوعًا عند النساء ذوات البشرة الداكنة، وتختلف هذه التغييرات من امرأة إلى أخرى وعادة ما تختفي بعد وقت قصير من الولادة أو عند انتهاء الرضاعة الطبيعية.

والسبب الدقيق لحدوث الكلف أثناء الحمل غير معروف، ولكن يُعتقد أن زيادة مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون هي السبب.

كما يخضع القلب في جسد السيدة الحامل إلى تغيرات أيضاً، مثلما يتم ضغط أعضاء البطن وتحريكها لإفساح المجال للجنين المتنامي يتم دفع القلب أيضًا إلى أعلى في الصدر، ويتغير حجمه أيضًا أثناء الحمل ويصبح أكثر سمكًا ويعمل بجهد أكبر، لأن حجم الدم الذي يجب أن يضخه في جسم المرأة الحامل والطفل أكبر بكثير من المعتاد، ويساعد معدل ضربات القلب المتزايد هذا على ضمان حصول الطفل على ما يكفي من الأكسجين للنمو.

من الأجزاء الأخرى التي تتأثر أثناء الحمل، "الفم"، يمكن أن يؤدي الحمل إلى تغييرات مختلفة في صحة الفم، بسبب زيادة هرمون الاستروجين والبروجسترون يمكن أن تصبح اللثة على وجه الخصوص أكثر عرضة للنزيف والالتهابات والآفات، حوالي 70% من النساء الحوامل يعانين من التهاب اللثة، كما تزداد مخاطر تسوس الأسنان وتلفها، خاصة عند النساء المصابات بغثيان الصباح حيث يمكن لحمض المعدة أن يذيب الطبقة الواقية على الأسنان.

وتشعر بعض النساء أيضًا أن أسنانهن تتحرك أثناء الحمل، وهذا بسبب زيادة هرمون يسمى ريلاكسين، الذي يخفف بالفعل جميع أربطة الجسم مما يسهل الولادة، ولكن في حين أن فائدة الريلاكسين واضحة في أجزاء معينة من الجسم مثل الحوض، فإن هذا الهرمون يؤثر أيضًا على أربطة الأسنان، مما يعطي الانطباع بأن الأسنان تتحلل.