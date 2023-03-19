الصين تبدأ في مراجعة رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من 3 دول



من المقرر أن تبدأ وزارة التجارة الصينية مراجعة لمدة عام لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات ميثيل أيزوبوتيلي كيتون من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا، بعد أن انتهت فترة العمل بالرسوم، التي بدأت منذ خمسة أعوام، اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة قالت إن الصين أعلنت عن رسوم مكافحة إغراق تتراوح ما بين 9ر15% إلى 4ر190 %على الواردات من الكيماويات من هذه الدول الثلاث في مارس 2018.

وأوضحت الوزارة أن بكين سوف تبقي على الرسوم على هذه الواردات خلال عملية المراجعة، التي سوف تبدأ غدا الاثنين.